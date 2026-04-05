O nouă ediție de titluri de stat Tezaur începe luni. Ce dobândă oferă Finanțele

În perioada 6 aprilie 2026 – 8 mai 2026 , românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,50%, 7,00% și, respectiv, 7,50%.

Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Când și unde pot fi cumpărate titlurile de stat

Între 6 aprilie 2026 – 6 mai 2026 , prin platforma Ghișeul.ro;

Între 6 aprilie 2026 – 7 mai 2026 online, numai de către persoanel e fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar.

Între 6 aprilie 2026 – 8 mai 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;

Între 6 aprilie 2026 – 7 mai 2026 în mediul urban și 6 aprilie 2026 – 6 mai 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Programul Tezaur: venituri neimpozabile

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans.