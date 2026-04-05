Laureat al premiului Nobel pentru Pace, apel pentru oprirea „nebunului” de Trump

De Valentin TUDOR

Laureatul Premiului Nobel pentru Pace şi fostul director al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Mohamed el-Baradei, a făcut apel duminică la comunitatea internaţională să-l oprească pe preşedintele american Donald Trump, pe care l-a calificat drept „nebun” şi l-a acuzat că vrea să transforme Orientul Mijlociu „într-o minge de foc”.

Către guvernele din Golf: încă o dată, vă rog, faceţi tot ce vă stă în putinţă înainte ca acest nebun să transforme regiunea într-o minge de foc”, a scris el-Baradei pe X în limba arabă. Într-o altă postare în limba engleză pe aceeaşi reţea de socializare, fostul şef al AIEA a redat mesajul în care Trump a acordat Iranului termen până luni pentru a încheia un acord sau pentru a redeschide strâmtoarea strategică Ormuz, sub ameninţarea de a „dezlănţui iadul”.

Nu se poate face nimic pentru a opri această nebunie?!”, a comentat el-Baradei, apelând la Naţiunile Unite, la guvernele chinez şi rus, la Consiliul European şi la preşedintele francez Emmanuel Macron.

