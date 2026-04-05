Cum și-au recuperat americanii al doilea pilot din Iran

Reușita forțelor speciale care l-au recuperat pe ofițerul american, un colonel, nu ar fi fost posibilă fără ajutorul CIA, care a orchestrat o campanie de dezinformare în Iran.

Al doilea pilot american dat dispărut după prăbușirea unui avion de luptă în Iran a fost salvat în cadrul unei operațiuni militare și este „teafăr și nevătămat”, a anunțat duminică fostul președinte al SUA, Donald Trump.

Aeronava, un F-15E Strike Eagle, s-a prăbușit în sud-vestul Iran, iar cei doi membri ai echipajului au reușit să se catapulteze înainte de impact. Primul pilot fusese recuperat rapid după incident, însă al doilea a fost căutat timp de două zile, în condiții tensionate. Situația a fost complicată de faptul că autoritățile iraniene anunțaseră o recompensă pentru capturarea militarului.

Salvarea cu dezinformarea

Conform unor surse citate de Axios, cei doi membri ai echipajului au reușit să ia legătura cu comandamentul prin intermediul sistemelor de comunicații, după ce s-au catapultat vineri. Primul militar a fost salvat la câteva ore după ce avionul a fost doborât. În timpul acelei operațiuni de salvare, Iranul a lovit un elicopter american Blackhawk, rănind membri ai echipajului, dar acesta a reușit să-și continue zborul.

A fost nevoie de mai mult de o zi pentru a-l localiza și salva pe ofițerul responsabil cu sistemele de armament. Un înalt oficial al administrației a declarat pentru Axios că, înainte de a-l localiza pe ofițerul care se afla în spatele liniilor inamice, CIA a lansat o campanie de dezinformare, răspândind în Iran zvonul că forțele americane îl găsiseră deja și încercau să-l evacueze pe cale terestră.

CIA a folosit „capacități unice” pentru a-l căuta. Pilotul era ascuns într-o crevasă montană, invizibil pentru toți, cu excepția CIA. Tehnologia capabilă să-l localizeze a contribuit la succesul unei misiuni care ar fi fost greu de realizat cu câteva decenii în urmă.