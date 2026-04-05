Astăzi este Ziua Automobilistului

Ziua Automobilistului este marcată în fiecare an la 5 aprilie, dată la care, în 1904, a fost înființat Automobil Clubul Român, de către un grup de automobiliști amatori, constituiți în Adunarea Generală, desfășurată în salonul de onoare al Hotelului Bulevard din București, potrivit Agerpres.

Prima asociație a automobiliștilor din țara noastră, Automobil Clubul Român (ACR) se înscrie printre primele 10 cluburi centenare din Europa și printre primele 14 cluburi centenare din lume. Imediat după înființare, clubul a pus bazele mișcării automobilistice din țara noastră, România fiind printre primele șase țări din lume care au organizat concursuri de automobile, potrivit www.acr.ro.

În anul 1905, ACR a fost primit ca membru al Asociației Internaționale a Automobil Cluburilor Recunoscute cu sediul la Paris, devenită ulterior Federația Internațională a Automobilului (FIA). De asemenea, ACR este membru al Alianței Internaționale de Turism (AIT).

Prima recunoaștere oficială, în 1909

Asociația a fost recunoscută oficial de statul român, în 1909, prin publicarea în Monitorul Oficial din 13 martie a Legii cu articol unic: ‘Se recunoaște Societății Automobil Club Român, din București, calitatea de persoană morală, pe baza alăturatelor statute…’, în conformitate cu hotărârea Camerei Deputaților din 22 ianuarie 1909 și a Senatului din 19 februarie 1909.

Primul președinte al ACR a fost prințul George Valentin Bibescu (1904-1924), urmat de Ion M. Mitilineu (1924-1946).

În anul 1914, ACR și-a schimbat statutul în Automobil Club Regal Român (ACRR), pentru următorii 33 de ani, regii României deținând funcția de președinți de onoare ai societății, iar în 1925, ACRR s-a afiliat Consiliului Central al Turismului Internațional, cu sediul la Paris. Un an mai târziu, în 1926, Henry Manu, însoțit de N. Constantinescu, a parcurs prima cursă București – Paris și retur, fără oprire, pe o mașină Buick. În același an, a fost realizat înconjurul României pe un Oldsmobile, pe o distanță de 2.447 km în 50 de ore, performanță realizată de Alexandru Berlescu.

Cea mai mare victorie a automobilismului românesc a fost considerată câștigarea, în 1936, a Raliului Monte Carlo, de către Petre Cristea și Ion Zamfirescu, însoțiți de Gogu Constantinescu, pe un model Ford V8.

La 1 ianuarie 1948, Automobil Clubul Regal Român a primit denumirea de Automobil Clubul Republicii Populare Române (ACRPR), iar în 1958 a fost reorganizat sub denumirea de Asociația Automobiliștilor din România (AAR), revenind, în 1967, la denumirea de Automobil Clubul Român (ACR).

În anul 1985, atelierele ACR au fost ‘naționalizate’, Automobil Clubul Român, ca organizație neguvernamentală, fiind redus la statutul unei federații, însă, în anul 1990, prin Decretul nr. 85/1 februarie privind Restabilirea regimului de funcționare al ACR, acestuia i-au fost redate toate drepturile și bunurile materiale pe care le deținuse inițial.

La 7 martie 1994, la Brașov, s-a desfășurat Conferința Națională a ACR, în cadrul căreia a fost ales președinte Constantin Niculescu (fost vicepreședinte și secretar general al ACR). Mandatul său a fost reînnoit în 1999, 2004, 2009, 2014 și 2019.

În martie 2007, ACR a semnat la sediul Comisiei Europene, din Bruxelles, Carta Securității Rutiere Europene, document multinațional promovat de Federația Internațională a Automobilului (FIA) și Comisia Europeană, iar în decembrie același an a primit Premiul de Excelență al Comisiei Europene pe anul 2007.

Evenimentele ACR

Printre evenimentele importante din istoria recentă a clubului, se evidențiază: participarea la lansarea campaniei mondiale ‘Think Before You Drive’, lansată de către clubul automobilistic din Bulgaria (sept. 2006); semnarea, de către președintele ACR, Constantin Niculescu, cu ocazia Congresului anual FIA desfășurat la Barcelona, a Declarației Federației Internaționale a Automobilului privind siguranța rutieră mondială ‘Make Roads Safe’ (oct. 2006); lansarea, în Cetatea Marii Uniri, Alba Iulia, a campaniei mondiale ‘Make Cars Green’/ Să facem automobilele ecologice (sept. 2010); lansarea campaniei naționale ‘O secundă pentru viața ta’, prin înființarea de cabinete de educație rutieră în unitățile școlare și dotarea acestora cu echipamente moderne (febr. 2013).

Totodată, ACR s-a aliniat proiectelor promovate la nivel internațional de instituțiile și organismele abilitate, în ceea ce privește siguranța rutieră. Astfel, în aprilie 2010, a organizat, în premieră, simpozionul ‘Accidentul rutier și implicațiile sale socio-economice’, în conformitate cu Rezoluția ONU privind Deceniul Mondial al Siguranței Rutiere 2011-2020, din 3 martie 2010.

De asemenea, în mai 2011, a lansat, la nivel național, împreună cu alte instituții cu responsabilități în domeniu, ‘Decada Mondială a Siguranței Rutiere 2011-2020’, inițiată de președintele FIA, în conformitate cu care a fost semnat, în octombrie 2013, protocolul de colaborare pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, de către președintele ACR și Inspectorul General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, iar în februarie 2014, ACR a început implementarea proiectului ‘Carte de salvare la bord’.

De-a lungul istoriei sale centenare, ACR a organizat mii de competiții naționale și internaționale, culminând cu două etape ale Campionatului mondial FIA GT între anii 2007-2008 pe circuitul stradal din jurul Palatului Parlamentului României, din București, fiind un regal automobilistic de importanță deosebită în istoria automobilismului sportiv românesc.