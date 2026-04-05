Armata SUA a aruncat în aer două avioane și un elicopter pentru a proteja secretele militare

Sacrificiu de milioane în deșertul iranian Isfahan: Armata SUA a aruncat în aer două avioane MC-130J și un elicopter MH-6 Little Bird pentru a proteja secretele militare, scrie Defense Romania.

Operațiunea de salvare a pilotului american, care îndeplinea funcția de ofițer de sisteme de armament (WSO) pe avionul F-15E doborât în Iran, s-a încheiat cu un gest radical de protejare a secretelor militare: distrugerea deliberată a transport de transport americane blocate pe teritoriul inamic.

După cum precizează analiştii militari americani ai publicaţiei The War Zone, după ce colonelul american a fost extras dintr-o zonă muntoasă, forțele pentru operații speciale ale Armatei SUA au fost nevoite să execute ,,protocoalele de distrugere a tehnologiei militare, aruncând în aer două avioane de transport HC/MC-130J Commando II și un elicopter MH-6 Little Bird.

Incidentul s-a produs la o bază improvizată strict pentru această misiune de salvare, situată la aproximativ 400 de kilometri adâncime în teritoriul iranian, în deșertul de lângă oraşul Isfahan, o regiune ce găzduiește facilităţi tehnologice ale programului nuclear iranian și garnizoane ale forţelor de elită ale regimului de la Teheran.

De ce au fost nevoite forțele speciale americane să-și distrugă avioanele?

Probleme majore la nivel tactic au survenit în momentul în care cele două aeronave MC-130J, utilizate pentru infiltrarea trupelor de elită, nu au mai putut decola din cauza stării precare a pistei improvizate sau a unor defecțiuni tehnice apărute într-un mediului ostil. Comandamentul militar central al Armatei SUA a luat imediat decizia de a trimite alte trei avioane de transport pentru a finaliza evacuarea personalului și a pilotului salvat.

Înainte de părăsirea locației identificate la coordonatele 32.258394, 51.901927, geniștii americani au minat și au detonat platformele rămase la sol pentru a împiedica forțele iraniene să pună mâna pe sistemele avansate de comunicații, senzori și echipamente defensive de ultimă generație instalate pe aceste aparate.

Distrugerea elicopterului MH-6 Little Bird, aparținând celebrului regiment 160th Special Operations Aviation Regiment (Night Stalkers), confirmă complexitatea și riscul extrem al misiunii de tip CSAR (Combat Search and Rescue). Aceste elicoptere sunt piese centrale în operațiunile de asalt și protecție, fiind transportate rapid în zonele de conflict în interiorul avioanelor C-130.

Se pare că, în graba evacuării și din cauza lipsei de spațiu în aeronavele de rezervă sosite pentru salvare, operatorii forţelor pentru operaţii speciale au preferat distrugerea totală a aparatului Little Bird.

