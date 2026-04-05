Analiză Hotnews: Cât de mult au crescut prețurile la carburanți în România față de celelalte state europene

Războiul din Iran, cu atacurile cu rachete care au lovit infrastructura energetică din Golf și cu blocarea Strâmtorii Ormuz, a declanșat un efect de domino pe care experții îl anticipau de ani de zile, dar pe care nimeni nu părea să-l fi luat cu adevărat în serios. Europa, continent care se mândrea cu tranziția sa energetică, s-a trezit dimineața cu același vechi coșmar: că energia ei vine de foarte departe și că cineva poate opri robinetul, scrie Hotnews.

În toate țările UE motorina și benzina s-au scumpit și fiecare stat a luat decizii pentru a tempera creșterea accelerată în funcție de specificul piețelor interne – unele au redus taxe, altele au intervenit direct în mecanismul de formare a prețurilor.

Italia, Portugalia, Slovenia, Ungaria, Spania au fost primele state membre UE care au intervenit pe piețe, potrivit unei analize realizate de PwC. România abia în 3 aprilie a definitivat un pachet de măsuri, la o lună după ce pe piața carburanților au început să se simtă efectele conflictului din Iran, în urma blocării Strâmtorii Ormuz. Prețul barilului de țiței a crescut de la circa 70 dolari, cât era înainte de criză, la aproximativ 110 dolari.

Articolul integral AICI