Un avion privat s-a prăbușit pe un restaurant, în Brazilia

Un avion privat s-a prăbușit vineri pe un restaurant din Brazilia, provocând moartea tuturor celor patru persoane aflate la bord.

Avionul, un Piper JetProp DLX, decolase de pe aeroportul Criciuma Diomicio Freitas din Capao da Canoa, în sud-estul Braziliei, în jurul orei 10:40, vineri dimineață.

Însă avionul cu șase locuri a lovit un stâlp la capătul pistei și s-a prăbușit la scurt timp după aceea.

Avionul prăbușindu-se în restaurant cu botul îndreptat în sus, înainte de a exploda în flăcări. Cei doi piloți și doi pasageri, care lucrau ca directori de organizare de evenimente, au murit la fața locului. Nu au existat victime la sol. Restaurantul lovit de avion era închis în acel moment.

Acest incident survine după ce, în urmă cu câteva zile, cel puțin trei persoane au murit în statul Puebla, din centrul Mexicului, în urma prăbușirii unui avion de mici dimensiuni.

Avionul s-a prăbușit joi, la câteva minute după decolare. Trei persoane au murit la fața locului, iar o a patra a fost transportată la spital cu răni grave.

