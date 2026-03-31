(VIDEO) Guvernul a adoptat OUG pentru prelungirea plafonării adaosului la alimentele de bază

Guvernul a adoptat marți, în ședință extraordinară, proiectul de ordonanță de urgență care prelungește cu trei luni, până la 30 iunie 2026, limitarea adaosului comercial la alimentele de bază.

Guvernul României a aprobat, marți, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, actul normativ pentru modificarea și completarea OUG nr. 67/2023, prin care se prelungește aplicarea măsurii de limitare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază.

Măsura se menține în aceleași condiții ca și până în prezent, având ca obiectiv protejarea puterii de cumpărare a populației și asigurarea accesului la alimente esențiale, la prețuri corecte, potrivit digi24.ro.

OUG nr. 67/2023 a instituit o măsură temporară de combatere a creșterii excesive a prețurilor la produse agricole și alimentare, prin plafonarea adaosurilor comerciale pe întreg lanțul alimentar.

Lista completă a produselor

Măsura se aplică pentru o listă de produse alimentare de bază, respectiv:

* pâine albă simplă (300–500 g)

* lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)

* brânză telemea de vacă vrac

* iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)

* făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)

* mălai (până la 1 kg)

* ouă de găină calibrul M

* ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)

* carne proaspătă de pui

* carne proaspătă de porc

* legume proaspete vrac (ex: roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei etc.)

* fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)

* cartofi proaspeți albi vrac

* zahăr alb tos (până la 1 kg)

* smântână (12% grăsime)

* unt (până la 250 g)

* magiun (până la 350 g)

Lista rămâne nemodificată față de aplicările anterioare ale măsurii.

