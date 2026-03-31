Ilie Bolojan, în Le Figaro: O ruptură politică între UE şi America ar fi o catastrofă pentru lumea occidentală 

Într-un interviu acordat publicaţiei franceze Le Figaro, premierul Ilie Bolojan a declarat că o ruptură politică între UE şi America ar fi o catastrofă pentru întreaga lume occidentală. El a mai arătat că prezenţa americană în cadrul NATO rămâne crucială iar Statele Unite au, de asemenea, nevoie de UE.

”Statele Unite pot lua decizii pe care le consideră legitime în raport cu politica lor într-o regiune a lumii. Dar pentru noi, aderarea la NATO a fost un element foarte important, iar Statele Unite au fost şi sunt în continuare un scut major pentru Europa, mai ales pentru Europa de Est.

Considerăm că prezenţa americană în cadrul NATO rămâne crucială. Statele Unite au, de asemenea, nevoie de Uniunea Europeană. Mi-e greu să-mi imaginez lumea occidentală fără binomul Statele Unite/Europa, chiar dacă uneori există moduri diferite de a gândi”, a declarat premierul Ilie Bolojan, întrebat dacă se teme că vom fi abandonaţi de America, conform news.ro.

„O ruptură politică între UE şi America ar fi o catastrofă pentru întreaga lume occidentală”

Premierul a adăugat că nu trebuie să uităm că fiecare ţară care a aderat la NATO a dorit acest lucru şi nimeni nu ne-a obligat.

”Consider că o ruptură politică între UE şi America ar fi o catastrofă pentru întreaga lume occidentală”, a menţionat şeful Executivului.

Franţa este unul dintre principalii parteneri ai României

Potrivit lui Bolojan, Franţa este unul dintre principalii parteneri ai României, al treilea investitor în ţară, cu peste 10.000 de companii care activează în România. El a dar ca exemplu Renault, compania-pilot în România şi cea care contribuie cel mai mult la bugetul naţional.

”Din punct de vedere istoric, ştim foarte bine ce a reprezentat Franţa în momentele cheie: bazele statului român au fost puse cu ajutorul Franţei. Ne gândim, de asemenea, la Uniunea Europeană: fără Franţa, motorul european riscă să se blocheze. Franţa şi România sunt parteneri de lungă durată. Având în vedere alegerile pe care le veţi avea în 2027, îmi doresc ca Franţa să rămână motorul politico-economic al Europei”, a mai afirmat premierul.

