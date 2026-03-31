Deţinut evadat, prins de poliţişti în gară

Un bărbat care ispăşea, la Penitenciarul Iaşi, o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru furt calificat, a evadat, marţi, de la un punct de lucru. El a fost prins în scurt timp, în Gara Nicolina, de un poliţist de penitenciar aflat în timpul liber.

Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, în timp ce bărbatul lucra pe șantierul de la Filarmonică.

„În jurul orei 08.35, s-a constatat că deținutul A. A., în vârstă de 37 ani, cu antecedente penale, condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate de 3 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, aflat în regim deschis, încarcerat în Penitenciarul Iași, a părăsit punctul de lucru Iasicon.

În vederea capturării deținutului au fost dispuse măsuri specifice, respectiv: sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, informarea IPJ Iași, Poliției Locale Iași, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Municipiului Iași și Judecătorul de Supraveghere a privării de libertate, procedându-se totodată la alarmarea personalului și trimiterea de echipe de căutare formate din polițiști de penitenciare ai unității“, a transmis penitenciarul.

Deținutul a fost capturat la ora 09.56, în zona Gării Nicolina. Bărbatul evadat a fost observat de un poliţist de penitenciar aflat în timpul liber. El a primit sprijin de la poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Iaşi, în vederea imobilizării bărbatului.

