Sorin Grindeanu, convocat miercuri la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan l-a convocat miercuri la Palatul Cotroceni pe liderul PSD Sorin Grindeanu, în mijlocul scandalului din Coaliție, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Potrivit acelorași surse, Nicușor Dan a discutat luni, aproape jumătate de oră, cu premierul Ilie Bolojan pe criza carburanților și situația din Coaliție.

Sorin Grindeanu are miercuri programate discuții cu regionala la București. Liderul PSD va fi în București, așa că se poate întâlni cu președintele, la Cotroceni.

Nicuşor Dan: Nu cred că e potrivit un guvern minoritar

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat, luni seară, că „partidele se atacă public de multă vreme“ şi că nu crede „că e potrivit un guvern minoritar“, în contextul în care PSD a demarat o consultare internă privind viitorul patidului în coaliţia de guvernare, având pe masă trei scenarii.

„O consultare a PSD este un gest democratic. Pentru moment, avem un guvern. Continuăm în formula asta. Partidele se atacă public de multă vreme, ne-am obișnuit cu chestiunea asta. Nu cred ca e potrivit un guvern minoritar“, a declarat Nicuşor Dan, care a observat şi o parte pozitivă a colaborării dintre partidele aflate la guvernare.

„Pe de altă parte, în chestiunea cu acciza la combustibil, vedem că ele cooperează. E combinație de administrativ cu joc politic, pe partea de administrativ funcționează. Nu cred că e o soluție fericită pentru momentele pe care le trăim.

Nicuşor Dan a punctat: „Îmi doresc un Guvern cu cele patru partide şi minorităţile naţionale. Fără PSD, nu poate fi decât un Guvern minoritar, e dificil“.

PSD vrea să rămână la guvernare, dar fără Bolojan

Pe de altă parte, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un avertisment dur privind posibila ieșire a social-democraților din actualul Guvern, motivând că „8 din 10 români spun că direcția guvernării este greșită”.

Și Sorin Grindeanu, liderul PSD, a precizat luni că PSD vrea să rămână la guvernare, dar fără Bolojan: „Nimeni nu susține să rămânem cum suntem acum”.

Ilie Bolojan: Este posibil să avem o criză

În acest context, premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Digi24, că nu mai are „energiile personale” să se mai preocupe de atacurile care vin de la Sorin Grindeanu și de la PSD. Prim-ministrul a spus că în continuare discuțiile din Coaliție, în spatele ușilor închise, sunt „rezonabile”, dar în spațiul public tensiunile sunt escaladate de PSD și „este posibil să avem o criză”. Ilie Bolojan a adăugat că cei care generează această criză, în speță social-democrații, trebuie să și-o și asume, subliniind că PNL nu ia în calcul să-și retragă susținerea pentru el.

Întrebat ce va face dacă la data de 20 aprilie votul intern din PSD arată că social-democrații nu îl mai vor la guvernare, Ilie Bolojan i-a invitat pe aceștia să ia măsurile care se impun. Prim-ministrul a adăugat însă că „rămâne de văzut” dacă miniștrii PSD vor demisiona.

În ceea ce privește scenariul în care PNL ar accepta să îl schimbe din funcție, la solicitarea PSD, Ilie Bolojan a subliniat că liberalii nu și-au schimbat poziția, iar din partea lor au respectat protocolul Coaliției. De asemenea, Bolojan a spus că este „greu de presupus” că PNL va mai face coaliție cu PSD dacă social-democrații generează o criză.

