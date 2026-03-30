Nicuşor Dan: Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, la prima ediţie a Economist Romania Government Roundtable 2026, că integrarea în zona euro trebuie să fie un obiectiv pentru România şi a explicat că eşti mai competitiv dacă eşti mai mare, în condiţiile în care avem o viteză economică tot mai mare global.

Nicuşor Dan a explicat că România trebuie să se integreze, iar euro reprezintă o formă de a se integra în economia europeană.

”Suntem în grafic şi sperăm ca România să devină membru OECD în acest an. Vreau să salut pe acest palier, armonia şi colaborarea neobişnuite între partidele politice. Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România. Pentru că e o regulă economică foarte simplă: eşti mai competitiv dacă eşti mai mare, în condiţiile în care avem o viteză economică tot mai mare global, România trebuie să se integreze şi eura este o formă de a se integra în economia europeană”, a declarat Nicuşor Dan, potrivit news.ro.

„Nu putem avea o piaţă unică europeană fără să avem o piaţă unică energetică europeană“

El a precizat că nu putem avea o piaţă unică europeană fără o piaţă unică energetică europeană.

”Aşa cum am spus, în economie eşti mai competitiv când eşti mai mare. Nu putem avea o piaţă unică europeană fără să avem o piaţă unică energetică europeană. şi vedem cum competitivitatea noastră este afectată de diferenţele de preţuri ale energiei, vorbesc de Europa în ansamblu. Mă bucur că începe să reconsidere nuclearul, dacă vorbim de energie. Sper că în viitorul cadru financiar multianual să avem un spaţiu pentru nuclear”, a mai transmis preşedintele României.

Bugetul Uniunii Europene trebuie să se axeze pe pilonul de competitivitate

El a subliniat că bugetul Uniunii Europene trebuie să se axeze pe pilonul de competitivitate.

”Principala dezbatere pe care urmează să o avem în interiorul Uniunii Europene până la sfârşitul acestui an este viitorul cadru financiar multianual pentru 2028-2034. Vreau să salut faptul că suntem cu toţii de acord ca o parte din bugetul Uniunii să se centreze pe pilonul de competitivitate.

Discuţia este în ce măsură regulamentul acestui pilon de competitivitate nu va adânci decalajul între ţări mai dezvoltate şi ţări mai puţin dezvoltate. Şi aici, evident, poziţia României este că trebuie ca acest instrument să reducă nişte diferenţe, astfel încât să nu cheltuim din nou şi din nou bani pentru coeziune în anii care urmează”, a mai declarat Nicuşor Dan.

