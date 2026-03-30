Miniștrii Energiei din UE, soluții comune la perturbările provocate de conflictul din Orientul Mijlociu

Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană vor discuta marți modul în care își coordonează răspunsurile la perturbările de pe piețele globale ale energiei, în urma războiului din Iran, conform unui document intern al UE privind întâlnirea.

Dependența puternică a Europei de importurile de energie a expus-o la creșteri vertiginoase ale prețurilor, deoarece principala rută de transport maritim, Strâmtoarea Ormuz, a fost efectiv închisă, iar Teheranul a început să atace infrastructura energetică din Orientul Mijlociu, scrie Reuters.

Miniștrii sunt invitați să indice ce măsuri concrete ar putea fi puse în aplicare pentru a aborda înăsprirea piețelor de petrol și gaze într-un mod coordonat”, se arată în documentul UE.

Documentul precizează că miniștrii ar trebui să își concentreze eforturile pe umplerea depozitelor de gaze pentru iarna viitoare și pe stabilizarea piețelor de produse petroliere.

UE afirmă că aprovizionarea sa cu petrol și gaze rămâne sigură pe termen scurt, deoarece principalii furnizori ai blocului comunitar sunt Norvegia și Statele Unite, mai degrabă decât producătorii afectați direct de greve și închideri din Orientul Mijlociu.

Însă Europa urmărește cu îngrijorare cum se diminuează aprovizionarea globală cu anumite produse – în special motorină și combustibil pentru avioane.

Directorul general al Shell, Wael Sawan, a avertizat săptămâna trecută că continentul s-ar putea confrunta cu penurii de energie până în aprilie, printre produsele afectate fiind combustibilul pentru avioane, motorina și benzina.

