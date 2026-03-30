Altă rachetă lansată de Iran a ajuns în spațiul aerian al Turciei. A fost neutralizată de sistemele NATO

Ministerul turc al Apărării a anunțat luni că o rachetă lansată din Iran a fost doborâtă de sistemele de apărare aeriană ale NATO după ce a intrat în spațiul aerian al Turciei, al patrulea incident de acest fel de când SUA și Israel au lansat în urmă cu o lună războiul împotriva Iranului, transmite agenția EFE, conform Agerpres.

O rachetă balistică lansată din Iran a pătruns în spațiul aerian turc înainte de a fi doborâtă de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei, a declarat Ministerul Apărării din Turcia. Acesta este al patrulea incident de acest gen de la începutul războiului din Iran, după trei interceptări anterioare efectuate de sistemele NATO la începutul acestei luni, care au determinat Ankara să protesteze și să avertizeze Teheranul.

Etkisiz hâle getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama.



March 30, 2026

Ministerul a declarat că toate măsurile necesare sunt luate „în mod decisiv și fără ezitare” împotriva oricărei amenințări îndreptate împotriva teritoriului și spațiului aerian al Turciei.

