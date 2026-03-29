Trump către prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman: ”Nu credea că va trebui să mă pupe-n fund”

Preşedintele american Donald Trump l-a atacat pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, supranumit MBS, pe care aproape l-a insultat în discursul pe care l-a susţinut la Miami, la Forumul de Investiţii FII Priority, susţinut de Arabia Saudită.

US President Donald Trump has claimed that Saudi Arabia's Crown Prince, Mohammed bin Salman, is "kissing his ass" during a speech at an investment summit in Miami pic.twitter.com/V3uwkSd1nX — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 28, 2026

Donald Trump a declarat mai întâi că Mohammed bin Salman este un ”mare om”, cu care a ”ţesut legături” de-a lungul anilor, după care a evocat o întâlnire privată. ”El are puţin timp, m-a prinut şi mi-a spus «ştii, este incredibil. Acum un an eraţi o ţară moartă. Acum sunteţi cea mai importantă ţară don lume». Nu credea că se va întâmpla acest lucru, nu credea că va trebui să mă pupe-n fund (”kissing my ass”)”, l-a ironizat vineri, în faţa investitorilor, şeful statului american.

”Credea că are de-a face cu alt preşedinte american ratat, cu o ţară în declin, dar acum trebuie să fie amabil cu mine. Spuneţi-i-o”, a continuat el.