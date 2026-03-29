Trump către prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman: ”Nu credea că va trebui să mă pupe-n fund”

Preşedintele american Donald Trump l-a atacat pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, supranumit MBS, pe care aproape l-a insultat în discursul pe care l-a susţinut la Miami, la Forumul de Investiţii FII Priority, susţinut de Arabia Saudită.
Donald Trump a declarat mai întâi că Mohammed bin Salman este un ”mare om”, cu care a ”ţesut legături” de-a lungul anilor, după care a evocat o întâlnire privată. ”El are puţin timp, m-a prinut şi mi-a spus «ştii, este incredibil. Acum un an eraţi o ţară moartă. Acum sunteţi cea mai importantă ţară don lume». Nu credea că se va întâmpla acest lucru, nu credea că va trebui să mă pupe-n fund (”kissing my ass”)”, l-a ironizat vineri, în faţa investitorilor, şeful statului american.
”Credea că are de-a face cu alt preşedinte american ratat, cu o ţară în declin, dar acum trebuie să fie amabil cu mine. Spuneţi-i-o”, a continuat el.