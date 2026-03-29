Duminica Floriilor sub tensiune: Acces interzis pentru liderii catolici la Sfântul Mormânt”

Poliția israeliană le-a interzis patriarhului latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, și custodelui Țării Sfinte, părintelui franciscan Francesco Ielpo, intrarea în bazilica Sfântului Mormânt din Ierusalim pentru a celebra Sfânta Liturghie din Duminica Floriilor după ritul roman sau latin, informează agenția de presă Vatican News.

Este un fapt fără precedent din istoria ultimelor veacuri, iar faptul a fost comunicat printr-o Notă de presă comună a Patriarhiei latine a Ierusalimului și a Custodiei franciscane a Țării Sfinte, informează sursa citată.

„A interzice intrarea celor care îndeplinesc cele mai înalte responsabilități bisericești pentru Biserica Catolică și Locurile Sfinte”, se remarcă în comunicatul de presă, constituie ”o măsură evident irațională și grav disproporționată”. Decizia poliției israeliene este considerată de cele două instituții catolice din Țara Sfântă ”pripită și fundamental greșită, fiind viciată de considerente improprii”, care ”reprezintă o gravă îndepărtare de principiile fundamentale de rezonabilitate, libertate de cult și respect prevăzute în status-quo”.

Opriți pe traseu de Poliție

Cardinalul Pierbattista Pizzaballa și preotul franciscan Francesco Ielpo au fost opriți pe traseu ”în timp ce înaintau în formă privată și fără nicio trăsătură de procesiune ori de act ceremonial”, se mai menționează în Nota comună, cei doi lideri catolici fiind constrânși să se întoarcă înapoi.