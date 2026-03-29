Câte animale spune ministrul Predoiu că au fost salvate de angajații MAI

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, afirmă că, angajaţii ministerului au salvat, anul trecut, peste 1.500 de animale aflate în pericol şi au deschis peste 2.200 de dosare penale pentru fapte ilegale în domeniul protecţiei animalelor. Totodată, au fost date peste 20.000 de amenzi.

”Protecţia animalelor este un semn de civilizaţie şi o probă a capacităţii statului de a interveni atunci când legea este încălcată. În anul 2025, angajaţii MAI au salvat peste 1.500 de animale aflate în pericol, au deschis peste 2.200 de dosare penale şi au aplicat peste 20.000 de sancţiuni contravenţionale împotriva celor care au comis fapte ilegale împotriva animalelor”, a arătat Cătălin Predoiu, duminică, într-o postare pe Facebook.

El a menţionat că Poliţia cooperează, pentru aceste acţiuni, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu alte instituţii ale statului, inclusiv cu Administraţia Prezidenţială.