Ordonanța privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere nu a primit avizul Consiliului Economic şi Social

Şedinţa de Guvern în care trebuia să se adopte OUG privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere, a fost amânată, marţi, după ce Consiliul Economic şi Social nu a avizat actul normativ.

Şedinţa extraordinară de Guvern anunţată pentru marţi, la ora 17.00, se va amâna pentru o dată care va fi anunţată ulterior, a anunţat Executivul.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că amânarea şedinţei are ca motiv faptul că CES a amânat avizul pe ordonanţa de urgenţă privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere.

Ce prevede ordonanța

Proiectul de OUG privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul energiei a fost publicat, luni seară, pe site-ul Ministerului Energiei.

Măsurile de protecţie se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situaţia de criză. Conform proiectului pus în dezbatere publică, exportul produselor petroliere se va putea face doar cu acordul ministerului cu atribuţii în domeniul economic şi al ministerului de resort.

Totodată, se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie sau comercializează benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora, la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice.

