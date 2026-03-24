CSM a amânat a treia oară avizele pentru numirile lui Alex Florenţa şi Marius Voineag

Secţia pentru procurori a CSM a amânat marţi pentru a treia oară avizele pentru numirile lui Alex Florenţa şi Marius Voineag în posturi de adjuncţi la DIICOT şi la Parchetul General. Până acum, doar trei dintre magistraţii propuşi de ministrul Justiţiei la şefia marilor Pachete au primit aviz pozitiv.

”Secţia pentru procurori, având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art. 17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea nr. 122 din 06.07.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât înscrierea punctului privind avizarea propunerii ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a domnului ALEX-FLORIN FLORENŢA, pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare. (3 voturi da, 3 voturi nu)”, conform unui comunicat remis după şedinţa de marţii.

Un anunţ similar a fost făcut şi în cazul lui Marius Voineag.

„Secţia pentru procurori, având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art. 17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea nr. 122 din 06.07.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât înscrierea punctului privind avizarea propunerii ministrului justiţiei de numire în funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului MARIUS-IONUŢ VOINEAG, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare. (3 voturi da, 3 voturi nu)”, a transmis CSM.

Cine a primit avize favorabile

Au primit avize favorabile Codrin-Horaţiu Miron – propus procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Viorel Cerbu propus în funcţia de procuror-şef al DNA şi Marius Ionel Ştefan, propus adjunct la DNA.

Avize negative au primit Cristina Chiriac, propusă procuror-şef al Parchetului ICCJ, Gil Julien Grigore Iacobici, propus adjunct la DIICOT şi Marinela Mincă propusă adjunct la DNA.

Avizul CSM este consultativ, decizia finală revenindu-i preşedintelui Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în 5 martie, că a făcut propria analiză cu privire la candidaţii care au participat la concursurile pentru funcţiile de conducere din marile parchete, el precizând că analiza sa diferă de reacţiile de pe reţelele de socializare cu privire la cei selectaţi pentru a ocupa aceste funcţii.

