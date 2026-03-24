Australia și Uniunea Europeană au semnat un acord de liber schimb

Australia și Uniunea Europeană (UE) au semnat marți la Canberra un acord de liber schimb amplu, punctul culminant al anilor de negocieri, potrivit Le Figaro.

Acordul a fost semnat la Canberra de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, în cadrul unei ceremonii din capitala Australiei.

Australia și UE au convenit, de asemenea, să își consolideze cooperarea în domeniul apărării în fața „provocărilor actuale de securitate”, au declarat cei doi parteneri. Aceștia vor colabora pentru a „îmbunătăți cooperarea în domeniul securității maritime, al securității cibernetice, al combaterii amenințărilor hibride și al combaterii manipulării informațiilor și a interferențelor străine”, a precizat Comisia Europeană într-un comunicat.

”Acest acord va pune capăt taxelor vamale asupra cele mai mari părţi a schimburilor între UE şi Australia şi ar putea duce la creşterea PIB european cu 4 miliarde de euro până în 2030”, a afirmat şefa executivului european într-un editorial publicat în mai multe cotidiane europene, printre care Ouest-France.

Ursula von der Leyen insistă în special pe rolul strategic al Australiei în asigurarea materiilor prime esenţiale, în special litiu, esenţial pentru fabricarea bateriilor vehiculelor electrice.

În ultimele săptămâni, negocierile s-au purtat şi asupra cotelor de carne de vită australiană importată de UE fără taxe. Blocul european nu ar dori să se depăşească un nivel anual de 30.000 de tone, în timp ce Australia ar prefera 40.000 de tone pe an.

Bruxellesul speră să evite noi proteste ale fermierilor, nemulţumiţi deja de un alt acord comercial, cel semnat la jumătatea lunii ianuarie cu Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay).

Copa-Cogeca, ce reuneşte principalele sindicate agricole europene, a ridicat tonul în legătură cu negocierile cu Australia.

Pentru carnea de vită şi de oaie şi zahăr, ”a acorda concesii disproporţionate riscă să le dăuneze agricultorilor europeni, să distorsioneze pieţele şi să slăbească angajamentul pe termen lung al UE în favoarea normelor de producţie ridicate”, a avertizat Copa-Cogeca.

UE urmează o politică de diversificare a parteneriatelor sale comerciale, pe fondul concurenţei acerbe din partea Chinei şi al taxelor vamale introduse de SUA.

După acordul cu Mercosur, Ursula von der Leyen a încheiat un alt acord important, cu India, la finalul lunii ianuarie.