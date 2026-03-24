APCE: Transelectrica a încasat doi ani la rând 46 milioane de euro pentru un serviciu inexistent

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (A.P.C.E.) atrage atenția inca odata asupra unei anomalii grave și persistente din sistemul energetic național: în perioada 2024–2025, Transelectrica S.A. a încasat aproximativ 46 milioane de euro de la TOTI consumatorii români pentru un serviciu care nu a fost prestat.

Această sumă rezultă din aplicarea tarifelor de transport asupra unei cantități de aproximativ 3 TWh de energie electrică produsă și consumată local, fără a tranzita rețeaua națională de transport.

Date oficiale ANRE: energie locală – taxată ca și cum ar fi fost transportată național

Conform datelor oficiale furnizate catre A.P.C.E. de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei:

În 2024 , prosumatorii au injectat în rețelele locale 1,24 TWh de energie electrică

, prosumatorii au injectat în rețelele locale de energie electrică În 2025 , cantitatea a crescut la 1,77 TWh

, cantitatea a crescut la Total: aproximativ 3 TWh în doi ani

Această energie:

a fost produsă de prosumatori (casnici și industriali)

a fost consumată local, în proximitatea locului de producție

a circulat exclusiv prin rețelele de joasă și medie tensiune

NU a ajuns în rețeaua de înaltă tensiune operată de Transelectrica

Cu toate acestea, asupra acestor cantități s-au aplicat in facturile romanilor tarife de transport național a energiei.

Principiul european este clar: „plătești doar pentru serviciul prestat”

Situația din România contravine flagrant prevederilor Directiva (UE) 2019/944, care stipulează: Tarifele de rețea trebuie să reflecte serviciul efectiv prestat, iar energia care nu tranzitează rețeaua națională de transport NU trebuie tarifată ca atare.

Răspunsul ANRE: între superficialitate și dispreț

În loc să corecteze această situație, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a oferit anterior un răspuns care demonstrează arogantă dar mai ales lipsa de înțelegere a cadrului european:

„Rețeaua nu este ca un taxi, să plătești doar cursa.”

Această afirmație ignoră complet legislația europeană și principiile economice de bază punând poveri financiare nejustificate consumatorilor romani de energie. Realitatea este exact inversă: rețeaua trebuie plătită în funcție de utilizare, nu prin analogii simpliste. Consumatorii nu pot fi obligați să plătească pentru un serviciu inexistent, indiferent de metaforele utilizate de autoritatea de reglementare.

Distorsionarea pieței și penalizarea tuturor consumatorilor de energie

Această practică:

distorsionează grav piața energiei electrice

penalizează dezvoltarea comunităților energetice

descurajează investițiile în producția locală și descentralizată

transferă costuri nejustificate către toți consumatorii din România

În esență, consumatorii sunt obligați să plătească pentru un serviciu fictiv, în timp ce energia circulă exclusiv în rețelele locale.Dacă această practică continuă, România riscă să devină un caz-școală de încălcare a regulilor europene în domeniul energiei si asta, cu concursul ANRE care ramane pasiva in a reglementa corect pentru cetatenii Romaniei

APCE va informa despre acest abuz Comisia Europeana si Parlamentul European.