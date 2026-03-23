Știri de ultima orăActualitateRomân din Italia căutat de poliție de cinci ani, prins după ce a ajuns la spital cu un cui bătut în frunte

Român din Italia căutat de poliție de cinci ani, prins după ce a ajuns la spital cu un cui bătut în frunte

De Daniela Moise

Un român din Italia a ajuns la spital cu un cui înfipt în frunte. Poliția a deschis o anchetă, iar medicii au intervenit chirurgical pentru a-i salva viața. Bărbatul era căutat de poliția italiană de cinci ani, el având de executat in rest de pedeapsă.

Românul de 63 de ani și-a făcut apariția joi, la Spitalul Maggiore din Bologna, cu un cui înfipt în mijlocul frunții. După consult, medicii au anunțat poliția. În urma verificărilor, s-a descoperit că pe numele lui există un mandat de executare a pedepsei, emis de Parchetul din Ferrara, pentru un rest de pedeapsă de doi ani de închisoare.

Românul le-a spus medicilor și polițiștilor că și-a bătut singur cuiul în frunte, de disperare din cauza lipsei unui loc de muncă. Polițiștii încearcă acum să stabilească dacă bărbatul s-a rănit singur sau dacă a fost victima unei agresiuni. Conform autorităților, declarațiile sale un incomplete și confuze, inclusiv din cauza stării în care se afla.

Arestat și păzit în spital

Românul a fost supus unei operații pentru îndepărtarea cuiului, iar acum se află sub pază în spital.

După ce se va reface, va fi transferat în penitenciar pentru a executa pedeapsa rămasă de doi ani. Autoritățile au precizat că bărbatul era dat în urmărire de aproximativ 5 ani, perioadă în care a reușit să evite executarea pedepsei.

Citește și: Legislația UE anticorupție, votată joi de Parlamentul European

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

