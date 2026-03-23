Prima-doamnă a României, vizită la summitul „Pregătind viitorul împreună”, de la Washington, la invitaţia Melaniei Trump

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, va participa, în perioada 24–25 martie 2026, la summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la Washington la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.

Din delegaţia României mai fac parte consilierul de stat pentru politică externă Vlad Ionescu şi consilierul de stat pentru relaţia cu societatea civilă Diana Pungă. Iniţiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online, potrivit news.ro.

Participarea delegaţiei României are loc la invitaţia adresată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, doamnei Mirabela Grădinaru, în cadrul unui demers internaţional la care au fost invitate şi alte Prime Doamne din mai multe state.



Summitul, intitulat „Pregătind viitorul împreună”, promovează cooperarea internaţională pentru creşterea bunăstării copiilor prin educaţie, inovaţie şi tehnologie, iniţiativa vizând accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online, precizează aceeaşi sursă.



Agenda include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA (24 martie) şi o reuniune la nivel înalt la Casa Albă (25 martie), cu participarea Primelor Doamne şi a reprezentanţilor statelor implicate, axate pe educaţie digitală, utilizarea tehnologiei şi protecţia copiilor în mediul online.



Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administratiei Prezidentiale pentru susţinerea educaţiei digitale şi dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online.

În marja vizitei, delegaţia va avea o întâlnire cu Lisa Choate, preşedintele American Councils for International Education, organizaţie care derulează în relaţia cu România programe de schimb educaţional, respectiv FLEX şi FLEX Abroad, precum şi iniţiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public şi privat.



De asemenea, membrii delegaţiei vor participa la o masă rotundă cu medici români din SUA, specializaţi în problematica adicţiei şi domenii conexe, implicaţi în activitatea unor centre medicale şi de cercetare de prestigiu, mai informează Administraţia Prezidenţială.



Agenda delegaţiei mai include şi o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities (Georgetown University), unde va avea loc o întâlnire cu directorul Matthew Biel, MD, şi echipa sa.