9.5 C
Craiova
luni, 23 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Polițist de frontieră, mușcat de mână de un contrabandist de țigări

De Daniela Moise

Un polițist de frontieră a fost mușcat de mână de un bărbat suspectat de contrabandă în timpul unei misiuni de urmărire, în Sighetul Marmației. Bărbatul a devenit violent în timp ce agenții încercau să-l imobilizeze.

În timpul unei acțiuni de combatere a contrabandei, polițiștii de frontieră au încercat să oprească în trafic, pentru verificări, o dubă. Șoferul a ignorat semnalele agenților și a accelerat, încercând să își piardă urma. La un moment dat a oprit, a ieșit din mașină și a luat-o la fugă pe un câmp.

Polițiștii l-au prins și au încercat să îl imobilizeze. Atunci bărbatul l-a mușcat de mână pe unul dintre polițiști până i-a dat sângele. Un alt coleg a intervenit pentru a-l potoli pe șoferul violent. La fața locului a fost solicitat un echipaj de ambulanță, iar polițistul rănit a primit îngrijiri și acum este sub tratament.

În duba condusă de suspect au fost găsite țigări de contrabandă în valoare de 100.000 euro. În acest caz a fost deschis și un dosar penal pentru ultraj.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA