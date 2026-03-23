Polițist de frontieră, mușcat de mână de un contrabandist de țigări

Un polițist de frontieră a fost mușcat de mână de un bărbat suspectat de contrabandă în timpul unei misiuni de urmărire, în Sighetul Marmației. Bărbatul a devenit violent în timp ce agenții încercau să-l imobilizeze.

În timpul unei acțiuni de combatere a contrabandei, polițiștii de frontieră au încercat să oprească în trafic, pentru verificări, o dubă. Șoferul a ignorat semnalele agenților și a accelerat, încercând să își piardă urma. La un moment dat a oprit, a ieșit din mașină și a luat-o la fugă pe un câmp.

Polițiștii l-au prins și au încercat să îl imobilizeze. Atunci bărbatul l-a mușcat de mână pe unul dintre polițiști până i-a dat sângele. Un alt coleg a intervenit pentru a-l potoli pe șoferul violent. La fața locului a fost solicitat un echipaj de ambulanță, iar polițistul rănit a primit îngrijiri și acum este sub tratament.

În duba condusă de suspect au fost găsite țigări de contrabandă în valoare de 100.000 euro. În acest caz a fost deschis și un dosar penal pentru ultraj.

Citește și: Român din Italia căutat de poliție de cinci ani, prins după ce a ajuns la spital cu un cui bătut în frunte