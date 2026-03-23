Gărzile medicilor vor fi luate în calcul la stabilirea vechimii în muncă și în specialitate

Senatul a adoptat, luni, proiectul care prevede că activitatea de gardă desfășurată de personalul medical în unitățile sanitare publice va fi luată în calculul vechimii în muncă și în specialitate. S-au înregistrat 98 de voturi „pentru“ și două abțineri.

Propunerea legislativă completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 53/2003 – Codul muncii în vederea reglementării explicite a modului de calcul al vechimii în muncă pentru personalul medical care efectuează gărzi cu durata de cel puțin 24 de ore. Se introduce o normă derogatorie clară, prin care fiecare zi calendaristică acoperită integral de activitatea de gardă este considerată zi distinctă de vechime în muncă.

„Activitatea de gardă desfășurată de personalul medical în unitățile sanitare publice, organizată potrivit reglementărilor legale speciale privind timpul de muncă și efectuarea gărzilor, constituie timp de muncă. Orele de gardă care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, fac parte din durata normală a timpului de muncă sau sunt efectuate în completarea acesteia și sunt compensate conform legii se valorifică la stabilirea vechimii în muncă și, după caz, în specialitate, potrivit regulilor generale aplicabile raporturilor de muncă“, prevede actul normativ.

Și orele de gardă suplimentare se valorifică la stabilirea vechimii în muncă și în specialitate

De asemenea, orele de gardă suplimentare, efectuate în baza unui contract individual de muncă distinct sau a unui act adițional, se valorifică la stabilirea vechimii în muncă și în specialitate, în măsura și în condițiile prevăzute de legislația muncii aplicabilă muncii suplimentare.

Modalitatea de evidență, organizare și efectuare a activității de gardă, precum și regulile de valorificare a acesteia din perspectiva vechimii în muncă și în specialitate se stabilesc potrivit reglementărilor legale speciale în vigoare.

Aceste prevederi nu instituie derogări de la regimul juridic general al timpului de muncă, al muncii suplimentare și al timpului de odihnă și nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor stabilite de legislația muncii.

Senatul este primul for legislativ sesizat, Camera Deputaților este decizională.

Citește și: Tragedie la indigo! Încă un copil de 5 ani a căzut de la etajul unui bloc din București