NATO anunţă că întreaga sa misiune din Irak a fost mutată în Europa din cauza războiului

Misiunea NATO în Irak a fost în întregime transferată în Europa. Ultimul contingent a părăsit vineri Orientul Mijlociu, unde războiul continuă de aproape trei săptămâni, relatează AFP și Reuters.

”Aș vrea să mulțumesc Republicii Irak, precum și tuturor aliaților care au contribuit la transferul în deplină securitate a personalului NATO din Irak”, a declarat vineri generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate în Europa, într-un comunicat, conform Agerpres.

”Aș vrea de asemenea să le mulțumesc bărbaților și femeilor din Misiunea NATO din Irak, care și-au continuat misiunea în toată această perioadă. Sunt profesioniști adevărați”, a adăugat gen. Grynkewich.

Ultimele efective ale acestei misiuni au părăsit vineri Irakul, potrivit acestui text. Alianța Nord-Atlantică afirmă totuși că vrea să continue această misiune de la comandamentul său regional de la Napoli, în sudul Italiei.

NATO a recunoscut inițial o ”ajustare” a dispozitivului său în Irak, înainte de a anunța această retragere totală, fără a o lega oficial de războiul din Orientul Mijlociu.

Ambasada americană la Bagdad, unde era cantonată și această misiune a NATO, a fost în mai multe rânduri ținta atacurilor dronelor și rachetelor.

Cel ”puțin 45 de militari americani” au părăsit vineri dimineață baza irakiană din centrul capitalei irakiene în care se afla această misiune necombatantă a Alianței, potrivit unei surse apropiate de responsabili ai securității irakiene. Aceasta mai declarase pentru AFP că ”întreaga misiune s-a retras cu excepția unui contingent restrâns, format din personal turc și român”, fapt care pare să fie infirmat de noile informații furnizate de NATO.

Mai multe țări între care Polonia, Spania și Croația au anunțat retragerea trupelor din Orientul Mijlociu

Un oficial NATO citat de Reuters a declarat sub protecția anonimatului că este vorba despre ”mai multe sute” de soldați.

În ultimele zile, mai multe țări între care Polonia, Spania și Croația au anunțat retragerea trupelor din Orientul Mijlociu, invocând conflictul din Iran și regiunea Golfului.

Misiunea nu are un rol de luptă ci este axată pe consilierea forțelor irakiene de securitate și pe ajutorarea lor pentru a-și construi capacități, potrivit NATO.

