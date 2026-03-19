Sondaj: Cei mai mulți români cred că țara noastră este afectată de războiul hibrid

Românii conștientizează riscurile războiului cibernetic în care este cuprinsă și România relevă o cercetare sociologică realizată de către INSCOP Research. Potrivit datelor făcute publice de către casa de sondare, puțin peste 20% dintre respondenți consideră că țara noastră nu este afectată de războiul hibrid.

Chestionați cu privire la percepția războiului hibrid, 33.4% dintre participanții la sondaj consideră că România este afectată în mare măsură de acțiuni de război hibrid (dezinformare, presiuni economice, atacuri cibernetice).

36.8% apreciază că țara este afectată în destul de mare măsură, 12.4% în destul de mică măsură, iar 12.4% în foarte mică măsură sau deloc. 5% nu știu sau nu răspund. În cadrul aceluiași studiu socilogic, românii au fost întrebați și despre cum se raportează la riscurile unor atacuri cibernetice.

Din datele prezentate reiese că marea majoritate consideră că România este supusă acestui risc: 32.7% dintre români consideră că riscul unor atacuri cibernetice serioase asupra instituțiilor publice din România este foarte mare, 37.5% destul de mare, 15.8% destul de mic, iar 11.5% foarte mic sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.6%, se arată în datele făcute publice.

