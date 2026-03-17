Donald Trump spune că „nu mai are nevoie de ajutor” din partea NATO pentru războiul din Iran

Donald Trump a anunţat marţi că „nu mai are nevoie de ajutor” din partea NATO pentru că Iranul a fost decimat, şi adaugă că nici nu a avut nevoie niciodată de ajutor, pentru că SUA sunt cea mai puternică ţară.

„Statele Unite au fost informate de majoritatea „aliaţilor” noştri din NATO că aceştia nu doresc să se implice în operaţiunea noastră militară împotriva regimului terorist din Iran, în Orientul Mijlociu, şi asta în ciuda faptului că aproape toate ţările au fost de acord în totalitate cu ceea ce facem şi că Iranului nu i se poate permite, sub nicio formă, să deţină arme nucleare”, mărturiseşte Donald Trump, care luni spunea că secretarul de stat Marco Rubio va anunţa în curând lista ţărilor care sunt dispuse să coopereze în Strâmtoarea Ormuz, potrivit stirileprotv.ro.

Donald Trump: „Nu sunt surprins de acţiunea lor”

„Nu sunt surprins de acţiunea lor”, adaugă preşedintele SUA, explicând ironic şi iritat totodată că a considerat întotdeauna NATO, unde SUA cheltuiesc sute de miliarde de dolari pe an pentru a proteja ţările membre, ca fiind „o stradă cu sens unic: noi le vom proteja, dar ele nu vor face nimic pentru noi, în special, la nevoie”, spune el cu reproş.

„Din fericire, am decimat armata Iranului – marina lor a dispărut, forţele aeriene au dispărut, sistemele antiaeriene şi radarele au dispărut şi, poate cel mai important, liderii lor, practic la toate nivelurile, au dispărut, pentru a nu ne mai ameninţa niciodată pe noi, pe aliaţii noştri din Orientul Mijlociu sau pe lume!” – proclamă Donald Trump, deşi în teren Iranul şi-a continuat atacurile, inclusiv asupra ambasadei SUA din Bagdad.

„Datorită faptului că am avut un astfel de succes militar, nu mai „avem nevoie” şi nici nu mai dorim asistenţa ţărilor NATO — NICIODATĂ NU AM AVUT!” – anunţă Donald Trump. „La fel şi în cazul Japoniei, Australiei sau Coreei de Sud”, continuă el.

„De fapt, vorbind în calitate de preşedinte al Statelor Unite ale Americii, de departe cea mai puternică ţară din lume, NU AVEM NEVOIE DE AJUTORUL NIMĂNUI!” – scrie el cu litere mari, aşa cum obişnuieşte pentru a sublinia o anumită idee, în finalul postării sale.

