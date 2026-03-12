Nicuşor Dan: Producţia de drone, în colaborare cu partea ucraineană, este un proiect prioritar

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat azi că producţia de drone în România, în colaborare cu partea ucraineană, este un proiect prioritar, care poate deveni rapid operaţional şi care înseamnă capacităţi moderne de apărare inclusiv pentru ţara noastră.

„Am semnat astăzi cu preşedintele Zelenski două documente oficiale care pun bazele dezvoltării unor proiecte majore reciproc avantajoase în sectoarele energetic şi industrial. Astfel, România va deveni un hub de producţie în industria de apărare, care va avea impact benefic semnificativ pentru crearea de noi locuri de muncă şi pentru consolidarea securităţii României, a Ucrainei şi a întregii regiuni”, a spus preşedintele, într-o postare pe Facebook, la finalul vizitei lui Volodimir Zelenski la Palatul Cotroceni.

„Producţia de drone în România, în colaborare cu partea ucraineană, este un proiect prioritar“

Şeful statului arată că „producţia de drone în România, în colaborare cu partea ucraineană, este un proiect prioritar, care poate deveni rapid operaţional şi care înseamnă capacităţi moderne de apărare inclusiv pentru ţara noastră”.

„În acelaşi timp, ca urmare a angajamentelor pe care ni le-am asumat astăzi, România şi Ucraina vor deveni parteneri energetici strategici, cu accent pe interconectare electrică, diversificare a rutelor de gaze şi utilizarea optimă a capacităţilor de stocare, ceea ce va contribui la securitatea energetică regională”, a subliniază preşedintele, după discuţiile cu preşedintele Ucrainei.

Citește și: Cuplu reţinut pentru că a cumpărat telefoane cu euro falși și le-a băgat la amanet