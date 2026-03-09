9.8 C
UE a aprobat trasferul banilor pentru finalizarea a nouă spitale noi în România

De Daniela Moise

Vicepreședintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, a anunțat luni, 9 martie, că a aprobat transferul a 522 milioane Euro către Programul Sănătate 2021-2027 pentru ca România să poată finaliza nouă spitale noi. Ea a precizat că investițiile au fost preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Am aprobat azi transferul a 522 milioane Euro către Programul Sănătate 2021-2027 pentru a ne asigura că România va putea finaliza nouă spitale noi. Investițiile au fost preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ca urmare a modificării, perioada de eligibilitate pentru întregul Program de Sănătate s-a extins de la 31 decembrie 2029 la 31 decembrie 2030”, a anunțat vicepreședintele Comisiei Europene.

Potrivit Roxanei Mînzatu, unitățile medicale care vor beneficia de această finanțare sunt:

– Spitalul Județean de Urgență Oradea

– Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

– Institutul Regional de Oncologie Timișoara

– Spitalul Județean de Urgență Bacău

– Spitalul Județean de Urgență Argeș

– Spitalul Județean de Urgență Vaslui

– Spitalul Județean de Urgență Giurgiu

– Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești

– Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din București.

„De asemenea, în cadrul componentelor finanțate prin ESF+ va fi introdusă și o nouă măsură pentru sănătatea reproductivă, în valoare de 16,1 milioane de euro, destinată sprijinirii tratamentelor de fertilizare in vitro pentru grupuri vulnerabile.

Spitalele au fost selectate de către autoritățile române și au fost prioritizate în funcție de stadiul implementării, obiectivul fiind îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale esențiale și la îngrijiri de calitate”, a mai declarat Roxana Mânzatu. european.

