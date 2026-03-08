13.3 C
Craiova
duminică, 8 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateZelenski a anunţat că experţi ucraineni în drone vor fi „pe teren”, în Orientul Mijlociu, „săptămâna viitoare”

Zelenski a anunţat că experţi ucraineni în drone vor fi „pe teren”, în Orientul Mijlociu, „săptămâna viitoare”

De Valentin TUDOR

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că experţi ucraineni vor fi în Orientul Mijlociu „săptămâna viitoare” pentru a-şi oferi expertiza în lupta împotriva dronelor iraniene.

„Cred că săptămâna viitoare, când experţii vor fi pe teren, vor evalua situaţia şi vor oferi asistenţă, pentru că vin cu capacitatea de a ajuta”, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă.

El a subliniat „o oportunitate pentru ambele părţi”, Kievul sperând să obţină, în schimb, rachete pentru sistemele sale americane Patriot, esenţiale pentru Ucraina împotriva rachetelor ruseşti.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA