Zelenski a anunţat că experţi ucraineni în drone vor fi „pe teren”, în Orientul Mijlociu, „săptămâna viitoare”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că experţi ucraineni vor fi în Orientul Mijlociu „săptămâna viitoare” pentru a-şi oferi expertiza în lupta împotriva dronelor iraniene.

„Cred că săptămâna viitoare, când experţii vor fi pe teren, vor evalua situaţia şi vor oferi asistenţă, pentru că vin cu capacitatea de a ajuta”, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă.

El a subliniat „o oportunitate pentru ambele părţi”, Kievul sperând să obţină, în schimb, rachete pentru sistemele sale americane Patriot, esenţiale pentru Ucraina împotriva rachetelor ruseşti.