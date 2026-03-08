(VIDEO) Israel a lovit depozite petroliere iraniene

Armata israeliană a lovit mai multe instalații petroliere iraniene sâmbătă seara, provocând explozii care au aruncat în aer uriașe bile de foc și fum și au zguduit Teheranul și orașul vecin Karaj, relatează New York Times. Incendiile provocate de atacurile masive ard în continuare, iar capitala iraniană, cu aproape 9 milioane de locuitori, a fost inundată cu fum dens.

Atacurile, confirmat de armata israeliană, sunt primele care vizează instalațiile petroliere iraniene. Până acum, atacurile SUA și Israel, care au început weekendul trecut, au vizat liderii regimului islamic și facilitățile militare.

Incendii de proporții au cuprins patru depozite de petrol și un centru de transfer al producției de petrol din Teheran și provincia Alborz, relatează agenția de știri iraniană Fars preluată de Al Jazeera. Presa a de stat iraniană a descris incidentul ca un „atac din partea SUA și a regimului sionist”, cu referire la Israel.

Reporterul Al Jazeera care relatează din Teheran a transmis că a văzut picături negre de ploaie pe ferestrele sale duminică dimineața devreme. „Există un risc ridicat de a fi înconjurați de aer toxic.”

