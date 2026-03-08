Trimite Trump trupe americane la sol în Iran? „Nu e o întrebare potrivită”, spune el

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că trupe americane ar putea fi trimise la sol în Iran, pe măsură ce războiul continuă, dar ar fi nevoie de un „motiv foarte bun”, relatează CNN.

„Nici măcar nu vreau să vorbesc despre asta acum. Nu cred că este o întrebare potrivită; ştiţi că nu voi răspunde la ea. S-ar putea? Posibil, pentru un motiv foarte bun, ar trebui să fie un motiv foarte bun. Aş spune că, dacă am face vreodată asta, ei ar fi atât de decimaţi încât nu ar mai putea lupta la nivel terestru”, le-a spus Trump reporterilor la bordul Air Force One, sâmbătă.

Trump: Nu am face-o acum

Întrebat insistent dacă ar lua în considerare folosirea trupelor terestre pentru a securiza uraniul îmbogăţit din siturile nucleare iraniene, Trump a spus, de asemenea, că este o posibilitate, dar nu în acest moment. „Vom vedea în legătură cu asta. Nu am discutat despre asta. A fost o distrugere totală. Nu au reuşit să ajungă la el. Şi, la un moment dat, poate o vom face. Ar fi un lucru grozav, dar acum doar îi decimăm”, a spus Trump. „Dar este ceva ce am putea face mai târziu. Nu am face-o acum”, a adăugat el.

O parte din justificarea administraţiei Trump pentru război a fost prevenirea obţinerii de către Iran a unei arme nucleare.