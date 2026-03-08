Aroganța lui Trump: Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea

Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat ABC News, că noul lider suprem al Iranului „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa.

„Dacă nu obţine aprobarea noastră, nu va rezista mult timp”, a declarat Trump pentru ABC News. „Vrem să ne asigurăm că nu va trebui să revenim la fiecare 10 ani, când nu veţi avea un preşedinte ca mine, care nu va face asta”. El a adăugat: „Nu vreau ca oamenii să fie nevoiţi să se întoarcă peste cinci ani şi să facă acelaşi lucru din nou sau, mai rău, să le permită să aibă arme nucleare.”

Într-un interviu la NBC News, moderatoarea Kristen Welker l-a întrebat pe ministrul de externe iranian Abbas Araghchi dacă Iranul îi va permite lui Trump să aibă un rol în alegerea noului lider suprem.

„Nu permitem nimănui să se amestece în afacerile noastre interne”, a spus Araghchi. „Este la latitudinea poporului iranian să-şi aleagă noul lider. Ei au ales deja Adunarea Experţilor, iar Adunarea Experţilor va face treaba. Este doar treaba poporului iranian şi a nimănui altcuiva.”