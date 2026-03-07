4.5 C
Moody’s, avertismente pentru România: țara se confruntă cu provocări în controlul corupției și eficiența politicii fiscale

De Magda Dragu
Agenția de evaluare Moody’s a finalizat vineri o evaluare privind economia României, aflată în prezent pe ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, și vine cu avertismente.

Agenția susține că România se confruntă cu provocări în domenii precum controlul corupției și eficiența politicii fiscale.

Totodată, Moody’s mai subliniază că oboseala reformelor, rotația premierilor și alegerile din 2028 amenință perspectiva unei reduceri suplimentare a deficitului și a stabilizării poverii datoriei.

Articolul integral pe Economedia.ro.

