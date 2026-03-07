Donald Trump: „Iranul va fi lovit puternic astăzi”

„Iranul va fi lovit puternic astăzi”, a declarat preşedintele SUA sâmbătă. „Zone şi grupuri de oameni care nu au fost niciodată considerate ţinte sunt acum luate în serios în considerare pentru distrugere totală şi moarte sigură, din cauza comportamentului negativ al Iranului”, a adăugat el.

„Inamicii (Israelul şi Statele Unite) îşi pot duce în mormânt dorinţa de a vedea poporul iranian capitulând”, a declarat preşedintele iranian Masoud Pezeshkian sâmbătă, ca răspuns la cererea lui Donald Trump din ziua precedentă de a avea o „capitare necondiţionată” pentru a pune capăt războiului, potrivit news.ro.

Într-un mesaj publicat pe contul său de socializare, Donald Trump s-a lăudat că a „zdrobit” Iranul şi a subliniat că Republica Islamică „s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu, promiţând să nu mai tragă asupra lor”.

„Această promisiune a fost făcută doar din cauza atacurilor neobosite ale Statelor Unite şi Israelului. Aceştia au încercat să preia controlul şi să conducă Orientul Mijlociu. Aceasta este prima dată în mii de ani când Iranul este învins de vecinii săi din Orientul Mijlociu”, a declarat el.

Iranul nu mai este «tiranul Orientului Mijlociu»

Potrivit acestuia, ţările din Orientul Mijlociu „au spus: «Mulţumesc, preşedinte Trump!». Iranul nu mai este «tiranul Orientului Mijlociu», ci mai degrabă «pierzătorul Orientului Mijlociu»”, a afirmat preşedintele SUA.

Citeşte şi: