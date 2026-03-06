Ilie Bolojan a discutat cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Premierul a cerut facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene româneşti

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut vineri, 6 martie, o convorbire telefonică cu Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Președintele Emiratelor Arabe Unite. Dialogul a vizat aspecte legate de securitatea cetățenilor români aflați în Emiratele Arabe Unite și coordonarea măsurilor în contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu.

În cadrul discuției, premierul a transmis un mesaj de solidaritate față de Emiratele Arabe Unite, menționând: „Prim-ministrul și-a exprimat deplina solidaritate cu poporul emirian în contextul actualelor evoluții de securitate din Orientul Mijlociu care au afectat și Emiratele Arabe Unite. Acesta a transmis un mesaj de susținere și a urat putere și reziliență pentru depășirea acestor momente dificile”, potrivit ziare.com.

Ilie Bolojan a solicitat facilitarea culoarelor de zbor pentru companiile aeriene românești

Un subiect central al convorbirii a fost protecția cetățenilor români care locuiesc, muncesc sau se află temporar în Emiratele Arabe Unite. Prim-ministrul a apreciat sprijinul autorităților emiriene și a declarat: „Totodată, prim-ministrul a mulțumit personal AS Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan și autorităților pentru sprijinul acordat cetățenilor români care locuiesc, muncesc sau se află ca turiști în Emiratele Arabe Unite”.

De asemenea, Ilie Bolojan a solicitat facilitarea culoarelor de zbor pentru companiile aeriene românești, pentru ca cetățenii să poată reveni acasă în condiții de siguranță.

Cei doi lideri au convenit să mențină colaborarea și coordonarea

La finalul convorbirii, cei doi lideri au convenit să mențină colaborarea și coordonarea pentru a identifica cele mai bune soluții pentru cetățenii români aflați în regiune. „Cei doi lideri au convenit să continue cooperarea și coordonarea pentru identificarea celor mai bune soluții în sprijinul cetățenilor români aflați în regiune”, potrivit comunicatului.

Citeşte şi: Unul dintre cei mai căutaţi români din UE, prins în Spania



