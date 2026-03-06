Avocată anchetată după ce ar fi dus un telefon unui deținut aflat în penitenciar

O avocată de 46 de ani, din Botoşani, este cercetată penal de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, după ce ar fi introdus în mod ilegal, în Penitenciarul Botoşani, un telefon mobil, pe care l-ar fi înmânat unui deţinut, transmite Agerpres.

Telefonul respectiv a fost utilizat pentru săvârşirea unei infracţiuni de înşelăciune prin metoda „accidentul”. Deţinutul, care este din Buzău, ar fi sunat la o femeie din Suceava şi ar fi cerut şi obţinut suma de 6.000 de lei, invocând faptul că banii sunt necesari pentru operaţia fiicei femeii, care a avut un accident rutier.

„La nivelul Poliţiei municipiului Suceava – Biroul Investigaţii Criminale, s-a format un grup de lucru pe tema infracţiunilor de acest gen, cunoscute sub metoda ‘accidentul’, ocazie cu care au fost desfăşurate activităţi informativ operative şi de cercetare penală, în vederea identificării autorilor acestor fapte. S-a conturat un grup de bănuiţi, printre care se afla şi o persoană de sex feminin, de profesie avocat, situaţie ce a atras competenţa Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, dosarul fiind declinat în acest sens la urmărirea proprie a procurorului. Activităţile întreprinse de către lucrătorii Biroului Investigaţii Criminale, dispuse prin ordonanţe de delegare, de către PCA Suceava, au conturat aspecte ce au condus la bănuiala rezonabilă că persoanele bănuite se pregătesc de comiterea de noi fapte penale”, a transmis IPJ Suceava.

Avocata a fost prinsă în flagrant

Avocata a fost prinsă în flagrant la scurt timp după ce a înmânat telefonul bărbatului, în vârstă de 40 de ani, aflat în detenţie în Penitenciarul Botoşani.

Deţinutul este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, iar femeia pentru introducerea în mod ilicit de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare de la distanţă, cartele SIM, dispozitive tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor şi alcool într-un penitenciar, Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă, Centru de Arestare Preventivă, Centru Educativ şi Centru de Detenţie, în scopul folosirii lor de către deţinuţi.

Avocata a fost pusă sub control judiciar pentru 60 zile.

