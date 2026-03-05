18.4 C
Craiova
joi, 5 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateMApN anunță deplasări deplasări de autovehicule blindate către mai multe zone din țară

MApN anunță deplasări deplasări de autovehicule blindate către mai multe zone din țară

De Magda Dragu
MApN anunță deplasări deplasări de autovehicule blindate către mai multe zone din țară
MApN anunță deplasări deplasări de autovehicule blindate către mai multe zone din țară

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, joi, că în următoarele două săptămâni se vor realiza deplasări de autovehicule blindate din Bucureşti către unităţi ale Forţelor Terestre Române, parte din activităţi logistice planificate.

„În perioada 4 – 18 martie, autovehicule tactice blindate COBRA II se vor deplasa de la Centrul 84 Mentenanţă şi Recepţie din Bucureşti către unităţi ale Forţelor Terestre Române, în cadrul procesului de distribuire a noii tehnici intrate în dotare. Deplasarea se va realiza pe roţi, în coloane militare, pe drumurile publice”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Armatei României.

Potrivit sursei citate, primul transport, format din 20 de autovehicule, s-a desfăşurat în data de 4 martie, pe direcţia Brăila.

„Prezenţa acestor coloane pe drumurile publice face parte din activităţi logistice planificate pentru introducerea în serviciu a noilor echipamente destinate creşterii capacităţii operaţionale a Forţelor Terestre”, menţionează Armata României.

Citește şi: Elevii premianți la olimpiade și concursuri se vor putea înscrie la liceu fără susținerea evaluării naționale

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA