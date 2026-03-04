12.8 C
121 de locuri de muncă în Spațiul Economic European, prin Eures România

De Magda Dragu
Angajatorii din Spațiul Economic European (SEE) pun la dispoziția lucrătorilor români 121 locuri de muncă, majoritatea în Norvegia și Țările de Jos, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, din numărul de posturi vacante, 48 sunt pentru Norvegia (lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete), 21 pentru Țările de Jos (inspector veterinar; mecanic de asamblare; personal de punte; timonier), 15 pentru Italia (șofer autobuz) și 12 pentru Germania (tractorist; lucrător în producție – procesare produse din carne), potrivit unui comunicat de presă al ANOFM, conform Agerpres.

De asemenea, opt locuri de muncă sunt valabile pentru Irlanda (îngrijitor persoane; manager recepție; electrician auto), cinci în Finlanda (măcelar; mecanic de vehicule grele), cinci în Malta (dezvoltator Dynamics 365 BC; arhitect solutii software; manager parteneri (vorbitor spaniolă); consilier juridic), trei în Slovenia (cameristă hotel; bucătar a la carte; ospătar – chelner), două în Franța (carosier tinichigiu auto) și două în Belgia (mecanic aviatie – motoare cu reacție; inspector aeronautic).

ANOFM precizează că persoanele interesate să ocupe un loc de muncă SEE pot consulta ofertele pe site-ul www.anofm.ro/EURES

