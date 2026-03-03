Marea Britanie trimite o navă de război în Cipru să-și apere baza militară atacată de Iran cu rachete

11.5 C
Craiova
marți, 3 martie, 2026
De Magda Dragu
Ca să-și apere baza militară atacată de Iran cu rachete, Marea Britanie va trimite o navă de război în Cipru, transmite The Times, citat de Haaretz. Planul este ca nava britanică de război să ajungă în Cipru într-o săptămână.

E vorba despre nava HMS Duncan, un distrugător care are capacitatea tehnică de a doborî rachete balistice, potrivit Sky News. Marea Britanie are o bază a forțelor aeriene Royal Air Force în Cipru, la Akrotiri.

Baza britanică a fost atacată cu rachete de Iran

Baza britanică a fost atacată cu rachete de Iran în noaptea de duminică spre luni. Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat la acel moment că „forțele noastre armate răspund la un atac suspectat a fi fost efectuat de o dronă asupra bazei RAF Akrotiri din Cipru, la miezul nopții, ora locală.

Protecția forțelor noastre în regiune este la cel mai înalt nivel, iar baza a răspuns pentru a ne apăra oamenii. Aceasta este o situație în desfășurare și informații suplimentare vor fi furnizate în timp util.”

