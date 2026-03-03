MAE: Activitatea reluată parţial pe aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români aflați în Emiratele Arabe Unite că activitatea pe aeroporturile internaționale din Dubai (DXB) și Abu Dhabi s-a reluat doar parțial.

MAE vine cu o serie de recomandări:

* Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a evita supraaglomerarea terminalelor, NU vă deplasați către aeroport fără o confirmare certă a zborului;

* Verificați statusul zborului direct la operatorul aerian sau la agenția de turism. Mergeți la aeroport DOAR dacă zborul este confirmat ca fiind ‘operativ’;

* Consultați notificările oficiale emise de Autoritatea Aeronautică Civilă din EAU (GCAA) pentru informații de ultimă oră privind culoarele de zbor;

* Respectați cu strictețe indicațiile autorităților locale și ale personalului aeroportuar. Acestea sunt esențiale pentru gestionarea fluxului de pasageri în condiții de siguranță.

„Echipele noastre consulare rămân în contact cu autoritățile emirateze pentru a sprijini cetățenii români aflați în tranzit. Rămâneți conectați pe canalul de WhatsApp al MAE.

Mențineți legătura cu agențiile de voiaj și liniile aeriene privind potențialele opțiuni pe care le pun la dispoziție. Cazurile medicale și grupurile de copii sunt cu prioritate în atenția misiunilor noastre. Dacă sunteți în una din aceste situații și nu v-ați înscris încă în evidență, înregistrați-vă pe www.econsulat.ro“, a transmis MAE pe Facebook.

