(VIDEO) Cel puțin șase morți după ce o o rachetă balistică iraniană a lovit un oraș de lângă Ierusalim

De Valentin TUDOR

Cel puțin 6 oameni au fost uciși după ce Iranul a lansat duminică o rachetă balistică asupra orașului Beit Shemesh, situat la 30 km distanțǎ de Ierusalim, a anunțat serviciul de ambulanță Magen David Adom, citat de Times of Israel.

Racheta a lovit un imobil din orașul Beit Shemesh, conform serviciilor de urgență israeliene. O fată de 10 ani și o altă persoană au fost transportate la spital în stare gravă, iar alte 11 persoane au fost rănite ușor, a transmis Magen David Adom. Zeci de case din apropiere au fost, de asemenea, avariate, iar pompierii caută posibil oameni prinși sub dărâmături.

Armata israeliană verifică de ce nu a fost interceptată racheta

Forțele Israeliene (IDF) au anunțat că investighează eșecul de a intercepta racheta balistică iraniană care a lovit Beit Shemesh.

Armata a transmis că sistemul de avertizare timpurie al Comandamentului Frontului Intern a funcționat conform așteptărilor și a fost activat în Bet Shemesh înainte de declanșarea sirenelor propriu-zise, ​​care au sunat și ele.

