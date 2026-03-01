(VIDEO) Cel puțin șase morți după ce o o rachetă balistică iraniană a lovit un oraș de lângă Ierusalim

Cel puțin 6 oameni au fost uciși după ce Iranul a lansat duminică o rachetă balistică asupra orașului Beit Shemesh, situat la 30 km distanțǎ de Ierusalim, a anunțat serviciul de ambulanță Magen David Adom, citat de Times of Israel.

🚨 Footage of the Iranian missile hitting a residential area in Beit Shemesh, Israel. pic.twitter.com/xg55emvrmE — Global News & Geopolitics 🌍 (@GlobalNewsGeo) March 1, 2026

Racheta a lovit un imobil din orașul Beit Shemesh, conform serviciilor de urgență israeliene. O fată de 10 ani și o altă persoană au fost transportate la spital în stare gravă, iar alte 11 persoane au fost rănite ușor, a transmis Magen David Adom. Zeci de case din apropiere au fost, de asemenea, avariate, iar pompierii caută posibil oameni prinși sub dărâmături.

Armata israeliană verifică de ce nu a fost interceptată racheta

תיעוד: זירת הנפילה באזור בית שמש pic.twitter.com/UB7AM0wtZs — הארץ חדשות (@haaretznewsvid) March 1, 2026

Forțele Israeliene (IDF) au anunțat că investighează eșecul de a intercepta racheta balistică iraniană care a lovit Beit Shemesh.

Armata a transmis că sistemul de avertizare timpurie al Comandamentului Frontului Intern a funcționat conform așteptărilor și a fost activat în Bet Shemesh înainte de declanșarea sirenelor propriu-zise, ​​care au sunat și ele.