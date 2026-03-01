Cum l-au depistat și omorât SUA și Israel pe ayatollahul Khamenei

Primul val al bombardamentul SUA – Israel asupra Iranului a avut loc pe lumină, lucru care a uimit. Chiar și Trump a spus că e posibil să existe pierderi de vieți omenești ale soldaților americanilor. De ce au făcut-o, totuși, într-un moment în care atacatorii au fost și ei vulnerabili? , scrie hotnews.ro.

Atât israelieni, cât și americani au mărturisit presei internaționale că atunci au avut „o fereastră de oportunitate”. În ce a constat aceasta. Serviciile de informații ale Israelului și SUA au aflat de o întâlnire de ultimă oră a conducerii iraniene, care s-a adunat la Teheran. Ce s-a întâmplat din acel moment.

Vreme de 24 de ore după atacul de sâmbătă dimineață, niciun oficial iranian nu s-a adresat propriului popor. Acest lucru a întărit suspiciunile că mulți dintre conducătorii militari sau politici sunt morți. Lista șefilor eliminați a fost anunțată întâi de armata Israelului și apoi de americani.

În privința lui Ali Khamenei, liderul suprem, moartea ayatollahului a fost anunțată ca certă de Donald Trump, după ce Netanyahu a spus că sunt tot mai multe semne că liderul iranian „nu mai este”. Abia la ore distanță media de stat de la Teheran a confirmat-o. Regimul iranian afirmase toată ziua că „Ali Khamenei este la comanda războiului”.

Au atacat la primele ore ale primei zile de lucru, conform săptămânii de lucru iraniene

Cum l-au eliminat SUA și Iranul pe unul dintre cei mai longevivi dictatori ai lumii? Cum l-au depistat?

Săptămâna de lucru în Iran incepe sambata. Week-end-ul este joi și vineri. Săptămâna durează de sâmbătă până miercuri. Și exact atunci, în primele ore ale săptămânii, pe lumină, au atacat, deși asta i-a pus în risc și pe atacatori. Forțele combinate ale SUA și Israelului au pregătit luni de zile atacul, după cum a spus un reprezentant al armatei israeliene. Atacul era pregătit noaptea, așa cum au făcut-o în 2025, în timpul războiului de 12 zile împotriva instalațiilor nucleare.

Informația aflată în ultimul moment

Dar, în ultimul moment, SUA și Israel au aflat de întâlnirea din Teheran „a liderilor militari și ai structurilor de informații”. Un grup important dintre comandanții Iranului s-a adunat în primele ore ale primei zi de lucru, sâmbătă, 28 februarie 2026. Atunci, SUA și Israel au luat decizia să atace.

A venit atât de neașteptat că nici președintele Trump n-a mai apucat să ajungă în sala de operațiuni de la Casa Albă. Trump a urmărit totul de la Mar-a-Lago, reședința sa din Florida.

30 de bombe pentru Khamenei

În privința lui Ali Khamenei, el se afla în biroul său din Teheran, într-o locație fortificată. Au aflat. Clădirea a fost vizată în primul val de atacuri. Au țintit cu 30 de bombe sediul lui Khamenei, conform The Wall Street Journal citat de CNN. Fortificațiile n-au rezistat atacului cu rachete. Dar certitudinea morții conducătorului iranian a venit abia atunci când imagini cu corpul acestuia a fost văzut de liderii militari și politici ai Israelului. „O fotografie a cadavrului a fost arătată lui Netanyahu și Trump”, a fost citat Canalul 12 din Israel.