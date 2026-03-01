Cine sunt cele două persoane care l-au convins pe Trump să atace Iranul

Donald Trump a fost convins de două persoane să atace Iranul și că acesta este momentul oportun pentru a îngenunchea regimul condus de ayatollahul Khamenei. Cele două persoane sunt Bibi Netanyahu și prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman, scrie jurnalistul Marco Badea pe pagina de Facebook după ce a analizat un articol din Washington Post.

Deși serviciile de informații ale SUA nu identificaseră o amenințare iminentă asupra teritoriului american, balanța a fost înclinată de un lobby intens și coordonat exercitat de cei mai importanți aliați regionali ai Casei Albe.

Netanyahu a intensificat ideea că Iranul reprezintă o amenințare existențială care nu mai poate fi ignorată, în timp ce Mohammed bin Salman a desfășurat o strategie de diplomație dublă și în timp ce public pleda pentru soluții politice prin negociere, în privat l-a presat pe Trump prin mai multe apeluri telefonice, avertizând că orice ezitare va lăsa în urmă un Iran mult mai periculos.

