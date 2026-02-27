CFR Călători a introdus în circulație un tren nou de la Alstom pe ruta București Nord – Craiova – Timișoara Nord – Arad

CFR Călători a introdus în circulație de vineri, 27 februarie, o nouă ramă electrică Alstom RE Coradia Stream, material rulant modern, nou, preluat de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), informează operatorul feroviar național.

Noua ramă este alocată rutei București Nord – Craiova – Timișoara Nord – Arad și retur, asigurând formarea a două trenuri InterRegio. Astfel contribuie la creșterea nivelului de confort și siguranță pe această linie importantă, care conectează sudul cu vestul țării.

Programul trenurilor operate cu noua ramă electrică:

IR 16099 București Nord (10:35) – Arad (23:20), din 27 februarie 2026

IR 16098 Arad (04:31) – București Nord (17:11), din 28 februarie 2026

Operarea ramelor Alstom Coradia face parte din programul de modernizare a serviciilor de transport oferite în Mersul Trenurilor 2025–2026, având ca obiectiv creșterea calității transportului feroviar de călători pe rutele principale din România și sporirea atractivității acestui tip de transport.

Până în prezent, CFR Călători a recepționat 10 rame noi Alstom Coradia

Până în prezent, CFR Călători a recepționat de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară un număr de 10 rame noi Alstom Coradia, din lotul de 12 alocat prin contractul CSP-L1. Ramele deja introduse în exploatare asigură operarea a 14 trenuri pe ruta București Nord – Constanța și retur; a 6 trenuri pe ruta București Nord – Craiova și retur, a 2 trenuri pe ruta București Nord – Deva și retur și a 2 trenuri pe ruta București Nord – Arad și retur.

