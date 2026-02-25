Un deputat cere reintroducerea vaccinării în școli. „Antivaccinismul nu poate fi tratat ca o opinie”

În urma datelor alarmante privind numărul cazurilor și deceselor de rujeolă, dar și cifrele legate de scăderea drastică a ratei de vaccinare în România, fostul ministru liberal Mircea Fechet face un apel provaccinare.

„30 copii au murit cu zile din cauza unei boli pentru care există vaccin gratuit în România. Cei mai mulți, în județele unde rata de vaccinare e atât de mică încât protecția comunitară nu mai funcționează, iar riscul pentru copii, dar și pentru adulți, este uriaș”, scrie Fechet pe Facebook.

România e responsabilă pentru mai mult de 85% din cazurile de rujeolă înregistrate în UE

Acesta amintește că pandemia și un val constant de dezinformare sanitară care îneacă datele științifice în minciuni pe rețelele sociale au adus țara într-o situație periculoasă și rușinoasă: România e responsabilă pentru mai mult de 85% din cazurile de rujeolă înregistrate în Uniunea Europeană în ultimii doi ani.

Fechet declară că susține reintroducerea vaccinării în școli.

„Generațiile noastre au uitat cum arată epidemiile pentru că vaccinarea se făcea organizat, însă când am renunțat la acest mecanism, am redeschis ușa virusului. E o legătură directă între decizie și rezultat”, a scris deputatul.

Acesta subliniază că statul are obligația să protejeze viața, iar politica are obligația să apere adevărul.

„După postarea de vinerea trecută, am fost acuzat întâi că aș fi plătit de „Big Pharma”, apoi că nu citesc prospectele, că aș fi ateu, pentru că „Dumnezeu nu vrea să ne vaccinăm copiii”, ba chiar și că aș fi fascist, pentru că vorbesc despre „un ser care omoară copiii”, pentru „un virus care nu se vede”. Adevărul e că virusul există. Și ucide. Copiii nu pot decide. Noi decidem pentru ei”, scrie Fechet.

Părinții sunt bombardați zilnic cu zvonuri, cu teorii conspiraționiste, cu pseudoargumente

Acesta trage un semnat de alarmă față de faptul că părinții sunt bombardați zilnic cu zvonuri, cu teorii conspiraționiste, cu pseudo-argumente.

„Frica a învins rațiunea, iar când frica decide, consecințele arată exact ca în cel mai recent raport al Organizației „Salvați Copiii”. 2023 – 2025: 27.568 cazuri de rujeolă. Există comunități, mai ales în mediul rural, unde rata vaccinării ROR cu a doua doză abia ajunge la 20%, în timp ce ținta recomandată de autoritățile sanitare este de 95%. Toate aceste cifre sunt dovada că România nu traversează doar o criză sanitară, ci și una de încredere. Iar când încrederea se prăbușește, primii care plătesc sunt copiii”, mai spune fostul ministru.

Acesta subliniază că România are focare de vulnerabilitate.

„Asta înseamnă neglijență criminală, înseamnă copii expuși inutil. De aceea susțin reintroducerea vaccinării în școli. Susțin verificarea statusului vaccinal la înscrierea în colectivitate. Susțin Pactul pentru Vaccinarea Copiilor pe care l-am propus anul trecut, după trei valuri epidemice de rujeolă, ca o linie roșie de responsabilitate pe care nu avem voie să o încălcăm!, mai spune deputatul.

„Antivaccinismul nu poate fi tratat ca pe o simplă opinie personală“

Fechet consideră că antivaccinismul nu poate fi tratat ca pe o simplă opinie personală atunci când produce victime.

„Libertatea de exprimare nu înseamnă libertatea de a pune în pericol sănătatea publică. Avem nevoie de consens în jurul unui lucru esențial: dreptul fiecărui copil la sănătate. Iar atunci când citim statistici, să știm că în spatelor lor sunt familiile care azi cred că binele nu se face cu forța, dar mâine ar da orice să-și mai vadă copiii jucându-se”, a încheiat politicianul.