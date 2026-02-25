Un bărbat aflat în arestul poliției a încercat să se sinucidă din cauză că familia a refuzat să îl viziteze

Un bărbat de 40 de ani care se afla în Arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş a fost transportat la spital după ce ar fi încercat să se sinucidă. Bărbatul ar fi fost supărat că familia sa a refuzat să îl viziteze în arestat.

„La data de 24 februarie, personalul medical a intervenit pentru acordarea de îngrijiri medicale unui bărbat de 40 de ani. Facem precizarea că acesta se afla în Centrul de Reţinere si Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş pentru executarea unei măsuri preventive”, a transmis, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş.

Bărbatul a fost transportat la spital. ‎

„Din verificările efectuate până în acest moment, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au constatat că, pe fondul refuzului familiei de a-l vizita pe perioada executării măsurii preventive, bărbatul de 40 de ani ar fi încercat să se sinucidă. În prezent, bărbatul se află sub supraveghere medicală”, a precizat IPJ.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

