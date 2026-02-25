ANF: Fructe cu pesticide peste limita maximă admisă

Potrivit datelor Autorității Naționale Fitosanitare (ANF), doar 45 de probe de legume, fructe și cereale, dintr-un total de 4.092 probe analizate în cadrul Programului Național de Monitorizare a reziduurilor de pesticide în anul 2025, au fost neconforme, respectiv prezentau valori mai mari decât limita maxima admisă (LMA).

Din cele 4.092 de probe verificate în controlul oficial, 4.047 (98,9%) s-au încadrat în limitele maxime admise, în timp ce 45 de probe (1,1%) au fost neconforme.

În total, în 2025 au fost analizate 4.821 de probe, peste nivelul planificat inițial (2.626 probe), dintre care 4.092 în cadrul controlului oficial și 729 la solicitarea producătorilor și comercianților, pentru autocontrol.

Cele mai multe probe au fost analizate din legume, respectiv 3.059, iar 69,4% (2.122) nu au prezentat reziduuri de pesticide, 29,3% au avut reziduuri cu valori sub limita maximă admisă, iar 1,3% (40 probe) au fost neconforme, cu valori ale reziduurilor de pesticide peste limita maximă admisă, conform Agerpres.

Unde au fost înregistrate cele mai multe depășiri

Cele mai multe depășiri au fost înregistrate la tomate (23 probe), urmate de salată (9 probe), leuștean, fasole păstăi, țelină cu frunze (câte două probe fiecare), spanac și mărar, câte o probă.

În cazul fructelor, din cele 914 probe analizate, 45% (411 probe) nu au avut reziduuri detectabile, 54,6% (499 probe) au fost conforme, cu reziduuri de pesticide cu valori mai mici decât LMA și 0,4% (4 probe) au depășit LMA, respectiv la căpșuni, piersici, pere și mere.

La cereale, din cele 119 probe analizate, 80% (95 de probe) nu au prezentat reziduuri de pesticide, 19,2% (23 de probe) au fost conforme, în timp ce o singură probă de grâu (0,8%) a fost neconformă, respectiv cu valori ale reziduurilor de pesticide mai mari decât LMA.

Analizele au fost realizate în cadrul laboratoarelor Autorității Naționale Fitosanitare – Laboratorul pentru controlul reziduurilor de pesticide din plante și produse vegetale București și laboratorul regional din Mureș.

