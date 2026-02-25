Alexandru Rogobete participă la reuniunea informală a miniştrilor sănătăţii din statele UE

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, participă, în perioada 25-26 februarie 2026, la reuniunea informală a miniştrilor sănătăţii din statele membre ale Uniunii Europene, organizată de Preşedinţia Ciprului a Consiliului Uniunii Europene, informează News.ro.

Participarea are ca obiectiv consolidarea cooperării europene în domeniul politicilor farmaceutice, al sănătăţii mintale şi al implementării Spaţiului european al datelor privind sănătatea (EHDS), precum şi desfăşurarea unor întâlniri bilaterale la nivel ministerial.

Agenda oficială include o întâlnire bilaterală cu ministrul sănătăţii din Regatul Norvegiei, Jan Christian Vestre, participarea la Sesiunea 1 – Dezvoltarea unui Centru European de Excelenţă Clinică pentru Produsele Farmaceutice, întâlnire bilaterală cu ministrul sănătăţii din Republica Croaţia, Irena Hrstic.

Acesta va mai fi prezent la Sesiunea 2 – Sănătate Mintală şi Incluziune şi la închiderea reuniunii informale.

